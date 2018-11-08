Ares Tersanesi'nden Sahil Güvenlik’e 105 yeni bot

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın şubat ayında açtığı Kontrol Botu Projesi ihalesiyle ilgili kararın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında son toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde alındığı öğrenildi. 5 firmanın teklife çağrı dosyası aldığı ihalenin Ares Tersanesi’ne verilmesi kararlaştırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ilk kez üretilecek ve saatte 35 deniz mili hıza ulaşabilecek ARES 35 FPB kontrol botları, Ege Denizi’nin yanı sıra Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de de kullanılacak.

İnsan kaçakçılığının yanı sıra denizlerdeki tüm adli olaylara müdahale edebilmesi beklenen kontrol botları, ağırlıklı olarak küçük kasabaların limanlarında konuşlandırılacak. Kontrol botlarına kadrolu personel atanmayacak, ihtiyaç halinde bölgenin sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından kullanılacak.

Vira Haber