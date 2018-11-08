İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’Kocaeli Liman Başkanlığı’nın kurs ve sınavlar için DTO hizmet binasını dilediği gibi kullanabileceğini kaydetti.

Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ile Başkan Yardımcısı Önder Eyigün, önceki gün DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’i ziyaret ederek, kurs ve sınav için DTO’nun yeni hizmet binasını inceledi. Doğusel, içinde farklı toplantı salonları bulunan binayı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın dilediği gibi kullanabileceğini belirterek, “Bizim her zaman savunduğumuz gibi; üç tarafı denizlerle çevrili, iç denizi olan bir ülkede denizci millet söylemi sözde kalmamalıydı. Bugün 210 bin olan amatör denizci sayısının 1 milyona çıkması ülkemiz açısından dönüm noktası olacaktır” dedi.

DÖRT SAATLİK KURSLAR VERİLECEK

Bu kapsamda geçen ay başlatılan çalışmaya göre ülke genelindeki 71 liman başkanlığı tarafından yalnızca internet üzerinden verilen amatör denizci belgeleri artık kurslarda temel eğitim dersleri ve sınavla verilecek. Dört saatlik kurslara kayıt işlemleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Vira Haber