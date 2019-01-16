Bakırköy Zeytinli barınağı kiralık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da devletin tasarrufunda bulunan Bakırköy Zeytinli Mahallesi’nde, 3 bin 800 metrekaresi kara alanı, 9 bin 449 metrekaresi deniz yüzeyi olmak üzere toplam 13 bin 256 bin metrekarelik alanı balıkçı barınağı olarak 10 yıllığına kiraya verecek.

İstanbul İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından, 14 Şubat’ta yapılacak balıkçı barınağı ihalesi, ilk yıl tahmini 79 bin lira kira bedeli üzerinden pazarlık usulüyle kiralanacak.

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’ne göre, balıkçı barınaklarında öncelik, su ürünleri kooperatif ya da birliklerine tanınıyor. Belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise, kooperatifler arasında ihale yapılıyor. Su ürünleri kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları takdirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilere 10 yıl süre ile kiralanabiliyor.

Kaynak: Hürriyet