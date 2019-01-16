“Denizcilik Müsteşarlığı oluşturulmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz “Limanlar ve Balıkçı Barınakları” konusunda Meclis’te söz aldı.

Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Gündüz , Denizcilik Müsteşarlığı oluşturulması ve limanlardaki denetim konusunda değişiklikler yapılması gerektiği söyledi.

Değişen ve gelişen şartlara göre denizcilik alanındaki kurallarının güncellenmesi gerektiğini dile getiren Gündüz, özellikle kirlenme konusunun ciddiye alınması gerektiğini anlattı.

Şu anda denetimin Liman Başkanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Gündüz, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti’nin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Girne Turizm Limanı’nda gereken düzenlemelerin yapılmasını isteyen Gündüz, balıkçı barınakları konusunda da gerekenlerin yapılmasını istedi.

Vira Haber