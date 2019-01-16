TÜRKLİM Genel Kurulu yarın yapılacak

Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel liman işletmeleri ile 22 yıldır Türk limancılık sektörünün tek ve en büyük gücü olan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği(TÜRKLİM)’nin 22. Olağan Genel Kurulu, 65 üye şirket yöneticilerinin de katılımıyla 17 Ocak 2019 Perşembe günü yapılacak.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç’in açılış konuşmasını yapacağı Genel Kurul Toplantısı’nın ardından Türkiye Ekonomisi ve gündemini konuşmak üzere Gazeteci Yazar Hakan Güldağ ile keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek.

Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’in moderatörlüğünde düzenlenecek “Gelişen Teknolojilerin İSG Üzerindeki Etkileri” konulu SEÇ Paneli'nde ise Torosport Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yönetim Direktörü Burcu Türkeş ve Limakport Seç ve Kalite Şefi Hakan Gündoğdu konuşmacı olarak yer alacak.

TÜRKLİM Genel Kurulu’nda özel liman işletmeciliğine ilişkin gündemin de ele alınacağı kaydedildi.

Program:

Tarih: 17 Ocak 2019, Perşembe

Yer: İMEAK Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu

Saat:

15.45 – 16.45 Genel Kurul Toplantısı

17.00 – 17.40 Hakan Güldağ ile “2019 yılında Türkiye ve Dünyadaki Beklentiler”in konuşulacağı Özel Gündem Sohbeti

17:45 – 18:15 SEÇ Paneli: “Gelişen Teknolojilerin İSG Üzerindeki Etkileri”

18:30 Akşam Yemeği

Vira Haber