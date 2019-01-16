Gemiler Sinop’ta fırtınanın dinmesini bekliyor

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Batı yönünden esen ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan sert rüzgarda yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan 35 gemi, Sinop'un doğal limanına sığındı. Limana demirleyen gemiler, hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Balıkçıları da engelledi

Bölgedeki olumsuz hava şartları balıkçıları da etkiledi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, , balıkçıların yapılan meteorolojik uyarıları dikkate alarak denize açılmadıklarını söyledi.

Kooperatif olarak kendilerinin de balıkçılara uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Bayrak, "Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmasını istemiyoruz. O nedenle arkadaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık. Mevcut hava şartlarında denize açılmak çok ama çok tehlikeli." diye konuştu.

Vira Haber