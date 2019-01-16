Deniz resimleri çocukların hayallerini süslüyor

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin ilkokul öğrencilerine yönelik olarak 14 yıldır düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren ve sergileme alan denizle ilgili çocuk resimleri, tedavi gören çocuklara moral olması için Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne bağışlandı. Birbirinden renkli resimler, her gün binlerce çocuğun tedavi gördüğü Ege’nin en büyük çocuk hastanesinin çeşitli birimlerine asıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Tanju Çelik ile Hastane Müdürü Sibel Battal Sezen’i ziyaret etti. Hastanelerinde her gün 2 bin 500 civarında çocuğun tedavi gördüğünü ifade eden Başhekim Doç. Dr. Tanju Çelik, ilkokul öğrencilerinin çizdiği rengârenk resimlerin, hastanelerinde tedavi gören çocuklar için moral ve umut kaynağı olacağını söyledi. 1938 yılından beri sadece Ege’ye değil tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerini belirten Çelik, çocukların tedavi sürecinde verilen maddi ve manevi desteklerin çok değerli olduğunu vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onları iyileştirmek için fedâkar şekilde çalışan İzmir’in en köklü hastanesinin yöneticilerine, doktorlarına ve personeline çok teşekkür ediyoruz” dedi. Resim ve kompozisyon yarışmasını bu yıl 15.kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öztürk, “Denizde Yolculuk” konulu resim yarışmasına ilkokul öğrencilerinin, “Neden Daha Fazla Balık Tüketmeliyiz?” konulu kompozisyon yarışmasına ortaokul öğrencilerinin katılımını beklediklerini söyledi.









Vira Haber