KOSDER Yönetim Kurulu KEGM'de toplandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz’in de katılım sağladığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Pınar Kalkavan Sesel, Genel Sekreter Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Salih Zeki Çakır, Bülent Dandin, Fatih Yıldız, Engin Dönmez, Akif Ural, Cafer Şener, Faruk Emre Yıldıran, Hüseyin Avni Şan, Mehmet Suat Dinçelek, Semih Ünlü, Yalçın Akın, Denetim Kurulu Başkanı Ayhan Aytekin, Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Begüm Nergiz Birben, Barbaros Yüksel, Üye Mustafa Can ve Dernek Müdürü Tibet Özay yer aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, yeni kurulan ve teknolojik imkanlarla donatılan toplantı salonunun İdare veya Sivil Toplum Kuruluşu bazında ilk olarak KOSDER'in kullandığını vurguladı. Toplantının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde (KEGM) gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Hızırreis Deniz, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak burası devletimizin yeri, ister kurumsal yapı olsun isterse şirket bazında kapımız her daim herkese açık." dedi.

KOSDER Yönetimi olarak KEGM’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bu güzel mekanda Yönetim Kurulu toplantımızı yapma imkanı tanıyan Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüz Hızırreis Deniz Beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir önceki ziyaretimizde kendileri KOSDER'e kapılarının her zaman açık olduğunu belirtmişti. Bizler de bu minvalde 70. Yönetim Kurulu toplantımızı idaremiz ve sektörümüz adına önemi yadsınamaz kurumlarından biri olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzde yapalım istedik. İdaremize KOSDER'e gösterdikleri teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyor ve toplantımızın sektörümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Hüseyin Kocabaş’ın açılış konuşmasının ardından toplantı gündemine geçildi. Koster Filosu Yenileme Projesi, navlun piyasaları, Yeni Kılavuzluk ve Römorkör Yönetmeliği, İstanbul Boğazı’nın 100 metre altı gemilere çift yönlü trafiğe açılması konuları ve denizcilik sektörünün güncel sorunları toplantıda ele alındı.





Vira Haber