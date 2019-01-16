Teos Marina Tuzla ve CNR Boat Show için hazır

Son dönemde sunduğu kaliteli hizmetler ve düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren İzmir’in yanı başındaki liman Teos Marina; 2019 yılında da ziyaretçilerine eşsiz bir marina deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

16-25 Şubat 2019 tarihleri arasında Viaport Marina’da 35 bin metrekarelik geçici mega yapıda düzenlenen Tuzla Boat Show’a, 4 holden oluşan kapalı alanda 150’den fazla firma katılacak. Sektörün lider markaları, önemli yerli üreticileri ve dünya markalarının katıldığı fuarda, 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 200’den fazla tekne sergilenecek. 20 metreden büyük tekneler ise denizde sergilenecek.

CNR Holding ise, binlerce deniz severi 23 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri arasında 14'üncü kez CNR Expo Yeşilköy’de buluşturacak. CNR Avrasya Boat Show her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya denizcilik sektörünün önde gelen 1500'ün üzerinde markasına ev sahipliği yapacak.

85 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarda; yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, jet skiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Tuzla Boat Show Hol 3’te; CNR Avrasya Boat Show Hol 2’deki stantlarında Teos Marina, İzmir bölgesini, Sığacık’ın eşsiz güzelliklerini ve Teos Marina’nın hizmetlerini tanıtarak, hem bölgeyi daha önce ziyaret etmemiş olan yatçılarla tanışacak hem de Teos Marina Ailesine katılmış olan müdavimleri ile buluşacak. Stantta ziyaretçileri sürprizler de bekliyor olacak.

Teos Marina’nın; İzmir merkeze, havalimanına, Yunan adalarına, temiz ve sakin koylara yakınlığı, tarih, sanat ve doğal yaşamla iç içe atmosferi ve her mevsim düzenlenen seminer, konserlerle ziyaretçilerine birçok avantajı bir arada sunduğunu söyleyen Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, sizleri Sığacık’ı keşfe çağırıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi Teos Marina standını ziyaret eden ziyaretçileri kazançlı kılacak sürprizler de bekliyor.

Vira Haber