Karaya oturan gemideki 2 kişi kurtarıldı

Liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisinin, dün sürüklendikten sonra yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturmasının ardından başlatılan çalışmalar, bugün sabah saatlerinde de sürdü.

Bir bölümü yan yatan gemiye olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolundan ulaşılamaması üzerine içindeki iki kişiyi kurtarmak için askeri helikopter havalandı.

Gemiye yaklaşan helikopterdeki bir personel, halatla güverteye indi. Burada bekleyen iki kişi halat yardımıyla sırayla helikoptere çekilerek kurtarıldı.

Mersin Orduevi'ne götürülen iki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geminin hacizli ve liman yakınlarında uzun süredir demirli olduğu, iki kişinin de haciz işlemleri kapsamında gemide bulunduğu iddia edildi.

Vira haber