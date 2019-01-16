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Karaya oturan gemideki 2 kişi kurtarıldı

Karaya oturan gemideki 2 kişi kurtarıldı

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisindeki 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

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Liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisinin, dün sürüklendikten sonra yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturmasının ardından başlatılan çalışmalar, bugün sabah saatlerinde de sürdü.

Bir bölümü yan yatan gemiye olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolundan ulaşılamaması üzerine içindeki iki kişiyi kurtarmak için askeri helikopter havalandı.

Gemiye yaklaşan helikopterdeki bir personel, halatla güverteye indi. Burada bekleyen iki kişi halat yardımıyla sırayla helikoptere çekilerek kurtarıldı.

Mersin Orduevi'ne götürülen iki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geminin hacizli ve liman yakınlarında uzun süredir demirli olduğu, iki kişinin de haciz işlemleri kapsamında gemide bulunduğu iddia edildi.

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Vira haber

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