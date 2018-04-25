Balık atıkları tıpta kullanılabilecek

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen çalışma ile değerlendirilmeyen balık atıklarından kaynaklanan ciddi çevre kirliliği ve atıkların ortadan kaldırma probleminin çözülmesi ve geri dönüşüm ile katma değeri yüksek protein hidrolizatı üretimi yapılabileceği ortaya konuldu.

Su ürünleri işleme fabrikalarında işlenen su ürünlerin yüzde 50’sinden daha fazla oranda oranında elde edilen balık atıklarının çok az bir kısmının hayvan yeminde kullanılmak üzere balık fabrikalarına gönderildikten sonra geri kalanının değerlendirilmeden kirlilik unsuru olarak çevreye bırakılmasından dolayı ODÜ’de bir çalışma başlatıldı. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Tokur danışmanlığında yürütülen ve Dr. Öğr. Görevlisi Koray Korkmaz tarafından gerçekleştirilen doktora tezi ile değerlendirilmeyen balık atıklarının sebep olduğu çevre kirliliği ve atıkların ortadan kaldırılarak geri dönüşüm ile katma değeri yüksek protein hidrolizatı üretimi yapılabileceği ortaya konuldu. Gerçekleştirilen çalışma ile balık protein hidrolizatlarının ticari ürün olarak fonksiyonel gıda, hayvansal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak kullanıldığı gibi tıp ve farmakolji alanında da değerlendirileceği sonucuna ulaşıldı.



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Bölgesinde bilginin üretildiği bir merkez konumunda olan Ordu Üniversitesinin su ürünleri alanındaki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, şu açıklamayı yaptı:

“Atıkların kontrol altına alınarak kirlilik unsuru olmaktan ziyade yüksek potansiyele sahip geri dönüşüm kaynakları olarak değerlendirilmesi, ülke ekonomileri açısından katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar dünya genelinde son yıllarda giderek artmaktadır. Bu sebeple su ürünleri sektörü, atık yönetimine yönelik bilinçli bir politika oluşturarak su ürünleri atıklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaları ülke genelinde artırmayı ilke edinmeli ve bu atıkları ekonomik alanda kazanç sağlanacak ürünlere dönüştürülmelidir. Kurulduğu günden beri birimlerinde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla bölgesine rehberlik eden Üniversitemiz, ülkemizdeki üretim çeşitliliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini gerek bölge odaklı tarımsal ürünler gerekse su ürünleri üzerinden sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda atıkları ortadan kaldırma ve geri dönüşüm yöntemleri üzerine çalışmalarını sürdüren Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Tokur ve Dr. Öğr. Görevlisi Koray Korkmaz’a ülkemizdeki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”















Vira Haber