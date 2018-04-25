İşte Putin’in ‘kıyamet makinesi’

Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltı adeta bir ‘kıyamet makinesini’ andırıyor. 100 megaton savaş başlığı kapasitesine sahip denizaltı, sahil kentlerinde 100 metreyi aşkın tsunami dalgaları yaratacak güçte. Uzmanlar, 50 megatonluk bir nükleer savaş başlığının, 100 metre boyunda dalgalar yarattığını belirtiyor.

Business Insider’a konuşan fizikçi ve nükleer silah uzmanı Rex Richardson, insansız denizaltı Status-6’ya ait savaş başlığının sahil kentlerini yok edebileceğini kaydetti. Richardson, “20 ile 50 megaton gücünde iyi konumlandırılmış bir nükleer silah, bir sahil kentinde, 2011’de Japonya’da 16 bin kişinin ölümüne neden olan tsunaminin bir benzerini yaratabilir” diye konuştu. Richardson ayrıca, ABD kıyılarına bırakılacak bu tip bir sualtı nükleer bombanın yıkıcı etkileri olacağını, Los Angeles ve San Diego gibi kıyı kentlerinde radyoaktif yağmurlara yol açabileceğini belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Moskova’da yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasında, insansız denizaltı 'Status-6'nın yapımını doğrulamıştı. 10 bin kilometre menzilli ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen Status-6, ABD’ye karşı nükleer saldırı yapabilecek kapasiteye sahip. 1 Mart’ta gerçekleştirdiği konuşmada Putin, yüksek hızlı insansız denizaltının kıtalararası menzile sahip olduğunu ve taşıdığı nükleer savaş başlığının uçak gemilerini ve sahil tesislerini hedef alabildiğini açıklamıştı. Söz konusu füzenin “yüksek hız ve manevra kabiliyetine” sahip olduğunu ve dünyadaki “hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini” belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının “yenilemez” olduğunu söylemişti.







Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen ay yaptığı konuşmada, nükleer başlığa sahip insansız denizaltını anlatan bir video gösterilmişti. Status-6, Rusya Devlet Başkanı Putin’in birkaç ay içinde teste başlanacağını açıkladığı nükleer silahlardan sadece biri. Putin, Status-6’ya ek olarak, nükleer kapasiteye sahip bir kruz füzesi, yeni bir hipersonik füze ve kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini de açıklamıştı. Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Putin, yeni silahlarının NATO’nun füze savunma sistemini de devre dışı bırakacağını söylemişti.

Vira Haber