İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetimi Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı ziyaret etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yeni başkanı Tamer Kıran, beraberindeki yeni Yönetim Kurulu ile birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti.

İMEAK DTO’nun yeni yönetimi olarak, denizcilik sektörüne ilişkin hedeflerini ve projelerini aktardıklarını belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, “Sayın Bakanımıza projelerimize aktararak kendisinin de desteğini istedik. Bakanımız denizcilik sektörüne çok önem veriyor. Bizleri kabul ettiği için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.