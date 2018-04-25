İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetimi Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı ziyaret etti
İMEAK Deniz Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında dün ziyaret etti.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yeni başkanı Tamer Kıran, beraberindeki yeni Yönetim Kurulu ile birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti.
İMEAK DTO’nun yeni yönetimi olarak, denizcilik sektörüne ilişkin hedeflerini ve projelerini aktardıklarını belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, “Sayın Bakanımıza projelerimize aktararak kendisinin de desteğini istedik. Bakanımız denizcilik sektörüne çok önem veriyor. Bizleri kabul ettiği için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Vira Haber
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