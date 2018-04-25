Çocukların Denizi Rengarenk

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 14. kez düzenlenen yarışmada ilkokul öğrencilerinin katıldığı “Denizde Yaşamak” konulu resim yarışmasına 1.200 civarında eser gönderildi. Misak-i Milli Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeki Akçalı, Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Meliha Akıner, İzmir Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuray Cihan’dan oluşan seçici kurul, Konak Hakimiyet-i Milliye İlkokulu Öğrencisi Esila Duran’ın eserini birinciliğe layık gördü. Kemalpaşa Kocatürk Koleji Öğrencisi Arife Bengü Temel ikinci, Urla Perihan Mahmut Celalettin Demirgüreş İlkokulu Öğrencisi Eylül Şenel ise üçüncü oldu. Özel Karşıyaka TAKEV Okulları’ndan Defne İlhan’ın eseri mansiyona, Özel İzmir Karşıyaka Bilim Doğa İlkokulu öğrencisi Yağmur Ece Canavar’ın eseri ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Resim yarışmasında 20 öğrencisinin eseri de sergilenmeye değer bulundu.

Ödül Töreni Mayıs'ta

Ortaokul öğrencilerine yönelik “Ege Denizi’ni turizm için nasıl daha etkin kullanabiliriz?” konulu kompozisyon yarışmasında ise İzmir Kız Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Abdullah Erdemir ve Karataş Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Halil Doğan’dan oluşan jüri, birinciliğe Torbalı Turuncu Koleji öğrencisi Bilgenur Toprak’ın kompozisyonunu layık gördü. Torbalı Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Elif Kumsal Gülsever ikinci, Torbalı Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Birlik üçüncü oldu. Kompozisyon dalında Zeytinalanı Gülter Osman Ponner Ortaokulu öğrencisi Melisa Özyaramış mansiyona, Zeytinalanı Gülter Osman Ponner Ortaokulu öğrencisi Kader İğraç ise jüri özel ödülüne layık görüldü. İMEAK Deniz Ticaret Odası 14. Resim ve Kompozisyon Yarışması’nın ödül töreni 29 Mayıs’ta İMEAK DTO Erdoğan Yılmaz Meclis Salonu’nda yapılacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl 14. kez düzenledikleri resim ve kompozisyon yarışmasının öğrenciler, öğretmenler ve velilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Öztürk, “Çocuklarımız denizi ve denizdeki yaşamı birbirinden güzel renklerle çizmiş. Seçici kurulumuz her biri çok değerli bu eserler arasından seçim yapmakta zorlandı. Dereceye giren öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum. Bu yarışmamız ile çocuklara deniz sevgisini aşılayabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

















Vira Haber