Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı sigorta gündemini değiştirdi

Son olarak Ferzan Özpetek’in çektiği İstanbul Kırmızısı filmiyle gündeme gelen Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın başına gelen talihsiz kazanın ardından sigorta sektörünün gündemi değişirken, boğazda yer alan yalıların sigortalanmasının önemi bir kez daha ortaya kondu.

Konu hakkında konuşan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi yalı sigortası olarak adlandırabileceğimiz bir poliçenin olmadığının altını çizerek, bu tarz mülklerin tarihi eser kapsamında ele alınarak özel bir sigorta sürecinin işlediğini aktardı. Yalıların sigortalanabilmesi için içindeki eserlerin ve yapının inşaa tarzının önemli olduğunu belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir yalının sigortalanabilmesi için ciddi bir riziko teftişi yapılıyor, teknik değerlendirme sonrasında yapının sigortalanması söz konusu oluyor. Bir yalının sigortalanabilmesi için yapının durumu, içindeki tarihi eserler, sanat eserleri ele alınıyor.” Çiftçi; belirli bir portföye sahip kurumlara ait olan yalının portföyün içerisine katılarak sigortalanabilmesi sözkonusu iken tek başına bir yalının sigortalanmasının içerisindeki değerler ile doğru orantılı olarak yapılacağını belirtti.

Gemiler P&I Sigortası İle Geçiş Yapıyor

Kamuya açık alanlarda gerçekleşen kazalarda devletin üstlendiği bir sorumluluk sözkonusu olmazken, bu tarz yapılar üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamında ele alınıyor. Montrö Antlaşması uyarınca boğaz geçişlerinin kontrolü ülkemize verilirken; gemiler kıyılara, boğazlara ya da limanlara yanaşırken bir form ile kendilerini rapor ediyorlar. Bu rapor kapsamında geminin özelliklerinin yanı sıra menşei ve taşınan yük miktarı ile çeşitliliği de rapor edilir. Bu rapor dahilinde 300 GRT üzerindeki gemilerin P&I sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Boğazlardan geçiş yapan gemiler için kaza meydana gelme ihtimalini sıfırlamak mümkün değildir. Ancak alınacak önlemler ile olası kazaların etkilerini azaltma imkânı olabilir. Asıl önemli olan konu bireysel ya da kurumsal tüm mal sahiplerinin kendi ürünlerini sigortalatma bilincinde olmaları ve mülklerini korumak için gerekli adımları atmaları olacaktır.

Vira Haber

