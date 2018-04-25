Kanada ve Türkiye 'Kirleten Öder Sözleşmesi'ni onayladı

Kanada ve Türkiye, Pazartesi günü 2010 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sorumluluk ve Uluslararası Tazminat Sözleşmesi Protokolüne onay verdi.

Bu sözleşme yürürlüğe girdiğinde, petrol ve kimyasallar dahil olmak üzere deniz yoluyla taşınan HNS kargolarının neden olduğu hasarlar için tazminat uygulanacak. Anlaşma kirlilik hasarını, yangın ve patlama risklerini, ölüm ve yaralanmanın yanı sıra maddi hasarını da kapsıyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte en az on iki devlet tarafından tonaja ilişkin belirli kriterleri ve HNS kargo miktarını belirleyecek.

Anlaşma, bir HNS olayından kaynaklanan kayıp ya da hasar yaşayanlar için kirletenin nakliye ve HNS endüstrilerinin tazminat sağlamasını sağlayarak ödeme prensibini oluşturuyor. Anlaşmaya göre, gemi sahibinin sorumluluğu tükendiğinde tazminat ödemek için bir HNS Fonu oluşturulacak. Bu Fon, HNS kargolarının alıcıları tarafından ödenen ödeme sonrası katkılarla finanse edilecek.

Bu anlaşma, HNS yüklerini içeren bir olayın meydana gelmesi halinde; temizlenmesi, çevrenin yeniden eski hale getirilmesi de dahil olmak üzere maliyetler için tazminat alınmasını sağlayan kapsamlı bir sözleşme olacak. Anlaşma petrolün kargo olarak taşınması için halihazırda yürürlükte olan mevcut rejimleri tamamlıyor.

HNS Sözleşmesi kapsamında mevcut olan toplam tazminat, olay başına Uluslararası Para Fonu'nun 250 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) (yaklaşık 360 milyon dolar) ile sınırlandırıldı. Armatörler, bir HNS olayının masrafları için anlaşma tarafından belirlenen maksimum bir sorumluluk sınırına kadar kesinlikle sorumlu tutuluyorlar. HNS kargoları taşıyan gemilerin kayıtlı sahiplerinin, devlet sertifikalı bir sigorta bulundurması gerekiyor. HNS Fonu, gemi sahibinin yükümlülüğü tükendiğinde ve HNS kargolarının alıcıları tarafından ödenen katkılardan dolayı finanse edildiğinde tazminat ödüyor.

HNS Fonu, devletler tarafından yönetmeliğe girdi ve katkılar, gerçek tazminat ihtiyacına dayanıyor.

Sözleşmenin kapsadığı HNS şunları içeriyor: Yağlar, zararlı veya tehlikeli olarak tanımlanan diğer sıvı maddeler; sıvılaştırılmış gazlar; Parlama noktası 60 dereceyi geçmeyen sıvı maddeler; Ambalajlı veya kaplarda taşınan tehlikeli, tehlikeli ve zararlı maddeler ve maddeler; Kimyasal tehlikelere sahip olarak tanımlanan katı dökme malzemeleri içeriyor.

Vira Haber