Evrimin böylesi: Deniz insanları ortaya çıktı!

Endonezya'da sandal evler üzerinde yaşayan ve serbest dalış yaparak balık ve deniz ürünleri toplayan insanların dalak ve ciğerinin daha büyük olduğu ortaya çıkardı. Bölgede yaşayan insanlar 13 dakikaya kadar tüpsüz dalış yaparak 70 metre derinliğe inebiliyor.

Kevin Costner’ın 90’lara damga vuran filmlerinden Deniz Dünyası gerçek oluyor… Filmde küresel ısınmayla birlikte Dünya üzerindeki kara parçaları ve kıtalar okyanusların altında kalmış ve insanlık yaşamı gemiler üzerinde devam ettiriyordu. İnsanların genetik olarak değiştiği bu film, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada gerçek oluyor…

Cambridge Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Melissa Ilardo’nun Endonezya’nın Jaya Bakti bölgesinde yaptığı incelemeler sonucunda olağanüstü bir sonuç ortaya çıktı. Bölgede yaşayan Bajau halkı üzerinde incelemelerini tamamlayan uzmanlar, “Deniz gezgini” ve “deniz çingenesi” lakaplarıyla anılan topluluğun DNA’larını ve fiziksel özelliklerini inceledi.

Ilardo’nun yönettiği bilim ekibi, Bajau halkının dalak ve ciğerlerinin sürekli suda vakit geçirdikleri ve su altında çalıştıkları için normalden daha büyük olduğunu ortaya çıkardı. Bölge halkıyla yapılan araştırmalarda Bajau halkının bazı durumlarda suyun altında 13 dakika kalabildiğini ortaya çıkaran uzmanlar, “Karşılaştırdığımız sonuçlara göre bu yeni yaşam tarzı insan vücudunu etkiliyor. Derine dalan fok balıklarının dalaklarının daha büyük olduğunu biliyoruz ve benzer bir durum burada da var. Bajau halkının dalak boyutu, Saluan halkının dalak boyutundan yaklaşık %50 daha büyük” ifadesini kullandı.

Uzmanlar, özel olarak tahtadan yapılan deniz gözlükleri ve vücutlarına bağladıkları ağırlıklarla uzun süreler denizin derinliğinde avcılık yapabildiklerini söyledi. Ortalama olarak hiçbir malzeme olmadan 70 metre derinliğe dalabilen Bajau topluluğunun günlerinin %60’ını deniz altında avcılık ve toplayıcılık yaparak geçirdiklerini açıklayan yetkililer, “İlk defa insan vücudunun adapte olabildiğini ve dalağın yaşam tarzına göre değiştiğini gördük” ifadesini kullandı.







Vira Haber