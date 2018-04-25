Amerikan şirketi Tekirdağ’da doğalgaz arayacak

Amerikan Transatlantic Petroleum’un 2010 yılında bünyesine kattığı Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co. (TBNGC) doğal gaz şirketi, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi sınırları içerisindeki 35.788 hektar AR/TGT-PIN- STT/K/F18-D1, D2, D4 numaralı ruhsat alanında Bayramşah ve Kahya mahallelerinde 2 noktada sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak.

2 milyon 700 bin lira değerindeki proje kapsamında açılacak olan sondaj kuyularının derinliği 5 bin metre olacak.

Kuyuda yeterli gaz emareleri görüldüğünde muhafaza boruları indirilerek çimentolama yapılacak. Çimento kuruduktan sonra uygun kuyu başı ekipmanı montajı yapılacak ve Kuyu Tamamlama ekibine saha teslim edilecek. Kuyuda yeterli gaz emaresi görülmezse kuyu kapatılarak lokasyon toplama işlemleri yapılacak.



Vira Haber