Balık tutmak istedi boynuna zargana balığı saplandı

Endonezya’da arkadaşıyla balık tutmak için suya açılan Muhammed Idul isimli çocuk arkadaşının kıyıda ışık açmasıyla bir zargana balığı sudan fırlayıp boynuna atladı. Muhammed boynuna saplanan zargana ile birlikte karanlık suya düştü. Balığın uzun ve keskin çenesi boynunun sağ tarafından girerek, kafatasının hemen başlangıç bölgesinden çıktı. Balığı eliyle hareketsiz hale getirmeye çalışan Idul, boynunda 75 santimetrelik balıkla kıyıya yüzerek çıkmayı başardı.

Oğlunu boynunda zargana balığıyla birlikte gören baba Saharuddin, bir buçuk saat uzaklıktaki Bau-bau'da bulunan hastaneye yetiştirmek için yola çıktı.

Varılan ilk hastanedeki doktorlar, balığın bir kısmını kestiler. Ancak balığın ağız kısmına dokunamadılar çünkü ellerinde bunun için gerekli tıbbi malzeme bulunmuyordu. Bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildiler. Gittikleri hastanede yapılan bir saatlik operasyona 5 uzman doktor girdi. Genç çocuk beş gün kaldığı hastaneden artık taburcu olmak istese de doktorlar onun sağlığı için şimdilik köyüne göndermeyi düşünmediklerini belirttiler.

Vira Haber