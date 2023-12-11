Balıkçı Ağına Takılan Mersin Balığı Denize Salındı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde Karadeniz’de avlanan balıkçıların ağına takılan ve nesli tehlike altında bulunan mersin balığı tekrar denize salındı.
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Türkiye'de nesli tükenmekte olan mersin balığının yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığı salınmıştı. Kastamonu’nun Cide ilçesinde avlanan balıkçıların ağına, yetiştirilmesi için Karadeniz’e salınan mersin balıklarından biri takıldı. Balıkçılar tarafından nesli tehlike altında olan balık, tekrar denize salındı.
Vira Haber
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Etiketler : Balık, Balıkçı, Kastamonu, Cide, Mersin Balığı, Nesli Tükenen Balık
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