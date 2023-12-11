Tersan Marine Çekek Yeri Açılışına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Katıldı

2004 yılında; Ören Yat İmalat, Bakım & Onarım ve Çekek Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak başlayan 32 üyeli kooperatifin yolculuğu, 2019 yılına kadar çeşitli nedenlerle ilerleyememiş; 2019 yılında proje ortaklarından olan Tersan Grup ile yapılan anlaşma sonucu çalışmalara hız kazandırılarak tesis bugün ki haline getirilmiştir.

Toplamda 283,071 m2 alan üzerine kurulan ve Akdeniz Çanağında eşi olmayan özellikler ile donatılan tesis; 30.000 m2 kapalı imalat holleri, 6.000 m2 sosyal tesisleri, 250.000 m2 güçlendirilip betonlaştırılmış açık alanı, 220 ve 820 ton kaldırma kapasiteli travel liftleri, 9 ve 15 metre genişliğindeki tekne indirme-kaldırma havuzları, deniz dibi tarama yatırımları, son teknoloji yangın emniyet sistem ve ekipmanları ile Akdeniz’in en büyük Yat İmalat, Bakım & Onarım ve Çekek Yeri olarak kapılarını müşterilerine açmıştır.

Ören tesisi; yıllık olarak yaklaşık 1200 teknenin kışlama ve tamir bakım faaliyetlerini karşılayacak olmasının yanında 60 mega-yat inşasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Açılış tarihine kadar, yatırım bütçesi 100 milyon USD’yi bulan bu eşsiz tesisin, kısa zamanda 4000 nitelikli işçiye ise istihdam sağlaması planlanmaktadır.

Açılış Töreninde konuşan Tersan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu “2019 yılında başladığımız projemizi, Covid-19 pandemisi ve deprem gibi krizlere, hammadde www.tersanmarine.com fiyatlarındaki artışlar sebebi ile yatırım maliyetinin birkaç katına çıkmasına rağmen, Tersan Marine olarak başarı ile bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Proje de katkısı olan; başta bakanlık olmak üzere, yerel ve merkezi idarecilerimize ve Tersan Grup çatısı altında proje de emeği geçen yaklaşık 8.000 çalışanımıza ve ailelerine desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz.” dedi.

2023 Ekim ayından itibaren aktif olarak yat ve tekne kabulüne başlayan Tersan Marine Ören tesisi şu zamana kadar 100’ün üzerinde yat ve bota hizmet verirken, tesisin 2024 sezonunda ise ful kapasite ile hizmet vermesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında; “Yenilikçi ve başarılı yaklaşımlarıyla gemi inşa sanayimizi uluslararası arenada temsil eden tüm tersane, tekne imal ve çekek yeri işletmecilerimize ve denizcilerimize teşekkür ediyorum. Yat inşa sanayisi için yüksek standartlı örnek bir proje alanı olan Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri Projesinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu önemli tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlerin başarılarının devamını temenni ediyorum” diye konuştu.

Tersan Grup, İstanbul ve Yalova'daki iki tersanesi, İstanbul Merkezli Denizcilik şirketi, Ören Yat Tamir ve Bakım tesisleri ile yaklaşık 8.000 kişiyi istihdam eden Türkiye’nin büyük denizcilik şirketlerinden biridir. Grubun en büyük yatırımı olan ve Yalova ‘da bulunan Tersan Tersanesi 100’den fazla gemi etmiş Türkiye'nin en büyük yeni inşa tersanelerinden biri olup, özellikle Kuzey Avrupa'dan olmak üzere uluslararası müşterileri için teknolojik açıdan son donanımlara sahip açık deniz, balıkçılık ve diğer gemi türlerinin inşasında uzmanlaşmıştır. LNG ve batarya ile çalışan gemiler ve katma değeri yüksek olan çeşitli tür ve büyüklükteki niş gemilerin üretiminde önemli bir deneyim kazanan Tersan Tersanesi, son 10 yılda 9 kez olmak üzere Türkiye Gemi ve Yat İnşa sektörü ihracat birincisi olarak ödüllendirilmiştir.

Vira Haber