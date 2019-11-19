Balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp

Güney Kore açıklarında alev alan balıkçı teknesinde en az bir can kaybı var, 11 mürettebattan haber alınamıyor.

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası açıklarında bir balıkçı teknesi yandı. Yonhap ajansının haberine göre, deniz polisi, ufak bir adanın 76 kilometre açığındaki sularda, sabah erken saatlerde 29 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktığını ifade etti.

Sahil güvenlik ekipleri, yangında ilk belirlemelere göre 1 balıkçının hayatını kaybettiğini, 11'nin de kayıp olduğunu bildirdi.

Polis, teknede 6 Güney Koreli ve 6 Vietnamlı balıkçı bulunduğunu söyledi.

Kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları için bir donanma gemisi, helikopterler, gemiler ve sivil teknelerin seferber edildiği kaydedildi.

Polis, sert rüzgar ve yüksek dalgaların, bazı küçük kurtarma botlarının kaza mahalline yaklaşmasını engellediğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, yetkililere, arama kurtarma çalışmaları için mümkün olan her yola başvurmaları talimatı verdiğini aktardı.

Vira Haber