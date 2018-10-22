Balıkçılar, hamsiden umutlu değil

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamut açısından son 13 yılın en bol ve bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Son yıllarda böyle av sezonu yaşamadıklarını belirten Arslan, "Avlanan balık çok büyük ve kaliteli. Palamutların ortalama ağırlıkları bir kilogram. Hatta bir kilo 200 gram, bir kilo 500 gram gelenler bile var." dedi.

Arslan, teknelerin binlerce kasa palamutla liman ve barınaklara döndüğünü, palamut avının balıkçı ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Bol avın fiyatlara da olumlu yansıdığına dikkati çeken Arslan, "Giresun'da bir balığın fiyatı 10 liraya kadar indi. Bu nedenle palamut, kırmızı et ve tavuk etine alternatif oldu. Bölge insanı palamuda yöneldi." ifadesini kullandı.

Arslan, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda palamut avcılığının aralık ayına kadar devam edebileceğine dikkati çekti.

Hamside işaretler iyi değil

Kamuoyunda "Palamut bol olduğu sezon hamsi olmaz. Hamsi bol olursa palamut olmaz" söyleminin dillendirildiğini, bu teorinin genelde doğru çıktığını dile getiren Arslan, hamsiden yeni av sezonunda umutlu olmadıklarını söyledi.

Arslan, geçen sezon bu dönemde hamsi avcılığı yapıldığını belirterek, "Tekneler iyi sayılabilecek hamsiyle dönüyordu. Bu sezon ise hamsi yok. Karadeniz'de henüz hamsi sürülerine rastlanmış değil. İşaretler de umut verici değil. Hamsi açısından bizi iyi bir sezon beklemiyor diyebiliriz." diye konuştu.

Şu anda tezgahlarda satışa sunulan hamsinin Marmara'dan geldiğini kaydeden Arslan, palamut avının azalmasıyla teknelerin hamsi aramaya başlayacağını kaydetti.

Ordulu balıkçı da karamsar

Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak da bu sezon hamsiden umutlu olmadıklarını söyledi.

Karadeniz'de hamsi bulunmadığına işaret eden Koçak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar palamut açısından her şey güzel gidiyor ancak hamsi için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Hamsiden umutlu değiliz. Tezgahlara da bakıldığında palamutla doluyor. Çok az miktarda hamsi var. Marmara hamsisi. Yerli diyebileceğimiz hamsi şu an için yok denecek kadar az var."

Vira Haber