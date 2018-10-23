Yarhisar Müze Gemisi 12’inci yılını kutlayacak

Gölcük’ün ilk ve tek müzesi olan ve 26 Ekim’de 12. Yaşını kutlayacak olan Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze gemisine ziyaretler aralıksız devam ediyor. Yoğun ilgi gören Yarhisar Müze Gemisi’ne bugüne kadar 213 bin 117 kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Türk Donanması’nda kırk yıl “ Keşif-Karakol” gemisi olarak görev yapmasının ardından, Gölcük Belediyesi tarafından Kavaklı sahilinde, karada müze gemi olarak hizmet veren Yarhisar’a ziyaretler aralıksız devam ediyor. Donanma kenti Gölcük’ün simgelerinden, Gölcük’ün ilk ve tek müzesi olan Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi sonbahar ayların gelmesi ve okulların açılması ile ziyaretlerin daha da yoğunlaşması beklenirken, Yarhisar Müze Gemisi’ne özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

1964 yılında A.B.D. Portland-Oregon tersanesinde inşa edilen T.C.G.Yarhisar, donanmaya verdiği uzun hizmetin arından kızağa çekildi. Daha sonrasında yapılan girişimlerle gemi, Gölcük Kavaklı sahilinde karaya alınarak müze haline getirildi.

27 Ekim 2006 tarihinde törenle açılışı yapılarak Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi olarak aralıksız 12 yıldır, Gölcük ve çevresi ilçe ve illerle, yurt içi ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapan T.C.G. Yarhisar, 26 Ekim Cuma günü saat 14.30 düzenlenecek kutlama töreni ile müze haline dönüştürülmesinin 12’inci yılını kutlayacak.

Vira Haber