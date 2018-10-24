Evyapport’tan eğitime tam destek

Evyapport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Ali Keskin, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Sedat Topuz, İdari Hizmetler Yöneticisi Yavuz Özcanlı, İnsan Kaynakları Yöneticisi Elif Yılmaz ve Kalite Sistemleri Yöneticisi Ümmühan Aşık, önceki gün Körfez Yarımca Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Hedise Evyap İlkokulu'nu ziyaret ederek, Okul Müdürü Ufuk Işık Şanal ile bir süre görüştüler.

EĞİTİME TAM DESTEK

Evyapport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Ali Keskin, 2018-2019 Eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, her daim eğitim ve eğitimcinin yanında olduklarını vurguladı. Okul müdürü Ufuk Işık Şanal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Evyapport yetkilerine teşekkür etti.

Vira Haber