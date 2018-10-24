Termik Santralde “Yürütmeyi Durdurma” kararı

Çanakkale'de 140 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana yapılması planlanan ve yılda 3,52 milyon kömürle çalıştırılması öngörülen santral için STKlar Ocak 2017'de projeye itiraz edilmesi çağrısında bulunmuştu. Yenice'nin 75 muhtarından 71'i de termik santrali istemediklerini belirten dilekçelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmuştu.

STK'LARDAN BAKANLIĞA ÇAĞRI

29 Haziran 2018'de Çırpılar Termik Santrali projesine olumlu ÇED raporu verildi. Bunun üzerine TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası, Çırpılar Termik Santrali projesi için çıkan karara itiraz ederek dava açtı. Ayrıca Temiz Hava Hakkı Platformu, İDA Dayanışma Derneği, Yeşil Yenice Dayanışması, Yuva Derneği gibi sivil toplum kuruluşları da davayı desteklediklerini belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ÇED sürecini sonlandırmaya davet ettiler.

TEMA VAKFI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Davayı görüşen Çanakkale İdare Mahkemesi açılan davayı karara bağlayarak Çırpılar Termik Santrali projesinde “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Tema Vakfı, “Umut verici bir haber” başlığıyla duyurdu. Paylaşımda, projenin iptal kararının beklendiğini belirtilerek şu ifadeler yer aldı: “Umut verici bir haber.

Kazdağı'nda planlanan Çırpılar kömürlü termik santralinin ÇED kararının iptali için açtığımız davada mahkeme “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Projenin İptalini bekliyoruz.”

Tema Vakfı'nın paylaşımına çok sayıda vatandaş destek yorumları attı. Önümüzdeki günlerde ise sivil toplum kuruluşlarının konu ile alakalı basın açıklaması yapması bekleniyor.

Vira Haber