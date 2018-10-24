Yatlar Türkiye’ye geri dönüyor

Ege Genç İşadamları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği “Denizcilik Sektörü-Yatçılık ve Marina Sektörü” toplantısında, Avrupa’daki yatların Türk marinalarına geri dönmeye başladığı açıklandı. Türk kıyılarına en hızlı dönüşü mega yatların yaptığı belirtilirken, Türkiye’nin yat ve marina sektöründe kötü günleri geride bıraktığı ifade edildi.

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, marina ve yat sektörünün Türkiye’nin turizmi için önem taşıdığını belirterek, sektörün daha ileri gitmesine katkıda bulunmak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, Türkiye’nin turizm gelirlerinin yüzde 20’sinden fazlasını deniz turizminden elde ettiğini söyledi. Öztürk, “Mavi yolculuk ile dünyada deniz turizmini biz başlattık. Bugün mavi yolculuk bir Türk markasıdır. Yat ve marina sektörümüz deniz turizminin vitrinidir. Dolayısıyla deniz turizminin her dalı gibi desteklenmeyi hak ediyor. Yat bağlama sayısı açısından dünyada dördüncü sıradayız. Akdeniz pazarından daha fazla pay almak için yeni marina yatırımlarının devam etmesi gerekiyor. İzmir’de deniz kültürünü geliştirmek için tekneparklar çözüm olabilir. Çocuklarımızı denizle buluşturmanın yollarını da bulmak zorundayız” dedi.

“EGE’Yİ BERABER PAZARLAYALIM”

Marina sektörünün duayeni olan Marina Solutions International Danışmanı M. Kemal Saatçioğlu, yatçıların aradığı güzelliği dünyada sadece Ege’de bulduklarını ifade ederek, “Böyle bir doğa, deniz ve coğrafya bir bizde var bir de Yunanistan’da. Ege Denizi, bir yatçıya iki farklı kültürü aynı anda yaşama imkânı sunuyor. Sezon diğer bölgelere göre çok uzun. Ege’yi Yunanistan ile beraber dünyaya pazarlamamız lazım” diye konuştu. Mega yatlar konusunda Avrupa’daki marinaların yetersiz kaldığına dikkat çeken Saatçioğlu, “Marinaların en büyük müşterisi mega ve süper yatlar. Akdeniz’deki bağlama kapasitesinin yüzde 3’ü bizde. Küçüğüz ama iyiyiz. Pırıl pırıl tesislerimiz var. Türk misafirperverliği ile hizmet veriyoruz. Bu sene 180 metrelik yatlar ülkemize geldi. Türkiye’ye en hızlı dönenler mega yatlar oldu. İşler düzeliyor. Yatlar bir mıknatıs çeker gibi bu coğrafyaya dönecekler. Herşey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

D-Marin Marinalar Türkiye Ülke Koordinatörü Onur Ugan, Türkiye’nin 24 bin civarında olan denizde ve karada yat bağlama kapasitesinin yapımı devam eden ve planlanan marinalarla beraber iki katına çıkacağını söyledi. Ugan, marinaların bulunduğu bölgeye tahmin edilenden öte katkı sağladığını ifade etti. Ugan, “Avrupalı yat sahipleri yurtdışından aldıkları hizmetten memnun olmadıkları için geri dönüyorlar. Misafirperverliğimiz ve tesislerimizin güzelliği sayesinde ülkemiz marinalarının önü açık” dedi.

IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, yat sahiplerinin yatları kiralayarak paylaşması sayesinde yat sektörünün büyüyeceğini söyledi. Akaltan, “Günlük hatta saatlik tekne kiralama ile nüfusumuzun daha çoğu tekne ve deniz turizmiyle tanışacak. Çocuklarımız ya sanal gerçekliğe kapılacak ya da tekne kültürü ile denizin tadına varacak” diye konuştu.

Vira Haber