STM Euronaval'a damgasını vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın Türk Savunma Sanayii’ne çizdiği sanayii-üniversite işbirliği vizyonu çerçevesinde STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Paris’te düzenlenen savunma ve denizcilik fuarı EURONAVAL 2018’de önemli bir protokole imza attı.



Dünyanın önde gelen savunma firması Alman Hensoldt, STM ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında; SSB tarafından verilen görevle STM ve BAU tarafından geliştirilen Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemi, Hensdolt’un Optik Gözetleme Sistemine entegre edilecek. Bu işbirliği, su altında denizaltı ve dalgıçlar arasında haberleşmeye imkân veren dünyada örneği olmayan bir sistemin geliştirilmesini sağlayacak.

SSB’den sanayii ve üniversite işbirliğinde başarı hikâyesi



SSB’nin yerli ve milli kritik teknoloji geliştirme politikası kapsamında görevlendirilen ve Türkiye’nin en köklü askeri denizcilik tecrübesine sahip kurumlardan biri olan Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki STM ile BAU tarafından yapılan çalışmalar sonucu hem kritik bir teknoloji kazanılmış hem de bu kazanımın ihracata dönüşmesi sağlanmış olacak.

Protokol ile özel tasarım gerçekleştirilecek



İmzalanan protokolle STM-BAU tarafından geliştirilen ”Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemi”nin HENSOLDT’un tasarlayarak üretmekte olduğu “Denizaltı Optik Gözetleme Sistemi”ne entegre edilmesi sağlanacak. HENSOLDT’un “Optik Gözetleme Sistemi” denizaltılar için 360 derece gözetleme imkânı sağlayan ve muhtelif kamera konfigürasyonu içeren bir sistem. Denizaltı tasarımındaki zorlukların bilincinde olarak, STM-BAU’nun geliştirdiği denizaltı optik haberleşme sisteminin söz konusu optik gözetleme sistemine entegre edilebilmesi ayrı bir mühendislik ve yüksek teknoloji gerektiren bir uygulama olacak.

STM-BAU hedefi askeri iletişimde tam güvenlik



STM-BAU işbirliği ihracata katkı sunacak önemli bir ürün grubunun geliştirilmesinin önünü açtı. STM’nin Bahçeşehir Üniversitesi’yle gerçekleştirdiği bu proje aynı zamanda optik muhabere sistemlerini geliştirerek askeri iletişimde güvenliğe katkıda bulunmayı amaçlıyor. STM-BAU hali hazırda su altı birimleri/platformları, su altı – hava vasıtaları, suüstü – suüstü araçları ve sabit kara platformları arasında iletişimi sağlayacak optik muhabere sistemlerinin prototiplerini geliştirdi. Prototip ürünlerin seri üretime geçilerek sahada kullanılmaya başlanmasıyla birlikte RF (Radyo Frekans) muhabere sistemlerinin güvenlik anlamında tamamlayıcısı olacak. RF sisteminin sahip olduğu iletişimin kestirilmesi, dinlenmesi ve karıştırılması gibi dezavantajlar Optik Muhabere Sistemi ile bertaraf edilerek, iletişim daha güvenli hale getirilebilecek.











Vira Haber

