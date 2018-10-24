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3 ülke arasında Çabahar limanı için büyük işbirliği

3 ülke arasında Çabahar limanı için büyük işbirliği

İran, Hindistan ve Afganistan, 3 ülke arasında transit geçiş işbirliğini öngören mutabakatı imzaladı.

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Tahran'daki düzenlenen koordinasyon toplantısına İran Deniz  ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Rastad, Afganistan Ulaştırma Bakanı  Yardımcısı İmameddin Verimaç, Hindistan Dışişleri Bakanı Vekili Tiru Murti  katıldı.

İran Deniz ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Rastad, Çabahar Limanı sayesinde iyi pazarlar  yakalayabileceklerini ve bu koridor yoluyla diğer ülkelerin de ilgisini  çekebileceklerini dile getirdi.

Rastad, Çabahar transit koridorunun Hint Okyanusu sahilindeki ülkeleri  Orta Asya ve Afganistan'a bağladığını ifade ederek, Çin ve Pakistan arasındaki  Guadir Ekonomik Koridoru'nun da tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Verimaç, 3 ülkenin yatırım ve  işbirliği alanında birbirine muhtaç olduğunu ve Çabahar koridorunun iş  imkanlarını arttırabileceğini söyledi.

Afganistan'ın bölgede merkezi bir konumda olduğuna dikkati çeken  Verimaç, ticaretin gelişmesi ve transit geçişlerin artmasının devletlerin iş  birliği olmadan gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Çabahar Limanı yoluyla  taşımacılık faaliyetlerinin daha kolay yapılabileceğine işaret eden Verimaç,  bunun uygulamaya geçmesi için belli bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vekili Murti de yük ve yolcu taşımacılığını  daha kolay yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, 3 ülkenin yürüttüğü  çalışmaların bu alanda çok önemli olduğunu ifade etti.

Afganistan'a yüksek oranda buğday ihraç ettiklerini aktaran Murti,  Çabahar transit anlaşması uygulamaya geçtiğinde İran'ın Sistan-Beluçistan eyaleti  üzerinden Afganistan ile ticaretlerinin gelişeceğini açıkladı.

Murti ayrıca ABD yaptırımlarına rağmen İran ile iş birliğini  sürdüreceklerini ve bir Hint şirketinin önümüzdeki 1-2 hafta içinde Çabahar  Limanı'nı geçici olarak kullanmaya başlayacağını bildirdi.

Toplantının ardından ilk transit iş birliği mutabakatı imzalandı.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'ndan Afganistan ve Orta  Asya'ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısı  yatırımlarını içeren "Çabahar Anlaşması", 23 Mayıs 2016'da Tahran'da İran  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzayi ve  Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi'nin katıldığı törenle imzalanmıştı.

Vira Haber

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