Exxon Mobil Kasım’da sondaja başlayacak

Kathimerini gazetesi “Exxon Kasım Ayında 10’u Delecek – İkinci Sondaj Ocak Ayının İlk 15 Gününde ve Beklentiler 15 Tcf’nin Üstünde” başlıkları altında, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Exxon Mobil ve Qatar Petroleum şirket ortaklığının 10’uncu parselde sondaj çalışmalarına Kasım ayında başlayacağını iddia etti.

Gazete, Exxon Mobil şirketinin 10’uncu parselde yapacağı çalışmalar konusunda tarih olarak Rum hükümetine 15 Kasım-15 Aralık 2018 tarih aralığını verdiğini, şirketin sondaj gemisinin söz konusu parsele Kasım ayının 10’unda varmasının ve bu parselde bulunan Delfinos ve Glafkos yataklarında sondajlar gerçekleştirilmesinin beklendiğini yazdı.

Söz konusu zaman aralığında Delfinos yatağındaki sondajın tamamlanacağını, Ocak 2019’da ise Glafkos yatağında sondajın gerçekleşeceğini iddia eden gazete, 10’uncu parselden elde edilecek doğal gaz konusunda beklentilerin 15-30 tfc (trilyon ayak küp) arasında olduğunu, bunun doğrulanması durumunda MEB’in enerji haritasının tamamen değişeceğini vurguladı. Gazete, söz konusu doğal gaz miktarının elde edilmesi durumunda Güney Kıbrıs’ta LNG üretim terminali kurulmasının da olası olabileceğini yazdı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 15 aydan sonra Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasını aniden istemesinin sebebinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’inde başlayacak olan doğal gaz çalışmaları ve Türkiye’nin kendi araştırma-sondaj çalışmalarını yapacağını duyurmasından ileri gelen endişeleri olduğunu yazdı.

Gazete “Türkiye Gevşek Federasyonu Doğal Gaz Sebebiyle Görüşüyor – Enerji Konusunda Gelişmeler Hızla İlerlediği İçin Kıbrıs Sorununda Yoğun Müzakereler ve Hızlı Çözüm İstiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 15 aylık bir süre sonrasında müzakerelerin başlamasını istemesinin sebebinin doğal gaz konusunda gerilimin tırmanmasını önlemek olduğu düşüncesini taşıdıklarını iddia etti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerini, doğal gazda yaşanacak gelişmeler sırasında gerginliğin artmaması için kullandığı görüşünde olduklarını savunan gazete, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının bölgedeki gelişmeler sebebiyle Kıbrıs sorununun çözümü için alternatif çözümlerin görüşülmesinden yana olduğunu öne sürdü.

Habere göre, çabuk bir çözüm isteyen Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin adanın Kuzeyinde iç yönetimde hareket bağımsızlığı, merkezi yönetimde etkin temsiliyeti ve doğal kaynakların idaresine eşit katılımı gibi gerçekleri kabul etmesi durumunda, gevşek federasyon modelini görüşmeye hazır.

Vira Haber