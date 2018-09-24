Balıkçılara Yunanistan uyarısı: O sulara girmeyin

Bakanlık Ege Denizi kıyısında bulunan 6 ilin tarım ve orman müdürlüklerine bir yazı yolladı. Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderilen uyarı yazısında Türk balıkçılarının Yunanistan karasularına girmemeleri istendi.

3 Eylül’de tarihli yazıda, “Arzu edilmeyen olayların ve kazaların ortaya çıkmasının önlenmesi, ülkemizin hukuki ve siyasi tezlerine zarar verecek, açıklaması ve savunması mümkün olmayan faaliyetlerden kaçınılması hususunda balıkçılarımızın bilgilendirilmesi ve uyarılmasını önemle rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Uyarı yazısı Ege’de avcılık yapan balıkçı barınaklarına asıldı. En son Aydın’ın Didim ilçesinde 22 Ağustos’ta Samos Adası’na 6, Eşek Adası’na 4 mil uzakta balık tutmak için ağ atan Türk balıkçı teknesi Yunan Sahil Güvenlik teknesi tarafından taciz edilmişti.

Vira Haber