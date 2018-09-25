DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanlığına Yalavaç seçildi
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, bugün yapıldı. Toplantıda DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Nuri Durak'ın yerine oy birliğiyle Kenan Yalavaç seçildi.
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Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclis Başkanlığı'na Kenan Yalavaç seçildi. Şubenin eylül ayı meclis toplantısı oda binasında gerçekleştirildi.
Toplantıda yapılan seçimde DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Nuri Durak'ın yerine oy birliğiyle Kenan Yalavaç seçildi.
Vira Haber
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Etiketler : DTO, İzmir, Nuri Durak, Kenan Yalavaç
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