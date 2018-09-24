Ferretti Cannes’da bütün ödülleri topladı

Cannes Yachting Festival’da Ferretti Group tam 6 ödül birden alarak bir rekora imza attı. Dünya lansmanlarıyla adından söz ettiren Ferretti Group’un Ferretti Yachts, Pershing, Riva ve Custom Line markaları, Dünya Yat Ödülleri’ne layık görüldü.

Ferretti Group’un farklı markalarından ödül alan lansman modelleri sırasıyla; Ferretti 670, Riva 66’ Ribelle, Riva 110’ Dolce Vita, Custom Line 120’, Custom Line Navetta 42 ve Pershing 9X oldu. Jürinin kararlarında, İtalyan tasarımların ve teknolojik yeniliklerin etkili olduğu düşünülüyor.

Tasarım, tekne yapımı ve motoryat pazarlama alanlarında dünya lideri bir marka olan Ferretti Group, İtalya’nın dört bir yanında yer alan tersaneleri Itama, Mochi Craft ve CRN gibi markaları da bünyesinde barındırıyor. Şirketler grubunun bir yan kuruluşu olan Ferretti Group America firmanın ABD’deki varlığını üstlenirken, Asya bölgesinde ise Ferretti Group Asia Pacific Ltd. şirketi faaliyet gösteriyor. Ferretti, dünyada 80 ülkede yaklaşık 60 satıcı firmayla temsil ediliyor.

Ferretti Group, 8 metreden 42 metreye kadar tam 25 farklı modelle Cannes ödüllerinde boy gösterdi. Firmanın ödül alan yatları; ‘En İyi Donanım Öödülü’, ‘En İyi Dış Tasarım Ödülü’ ve ‘Yenilikçilik Ödülü’ kazandı.

Vira Haber