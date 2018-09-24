ABD donanmasından Blockchain platformu

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, donanma bünyesinde bulunan hava kuvvetleri envanterindeki havacılık parçalarının denetim ve gözetimini daha sağlıklı yapabilmek için bir takip sistemi geliştirme amacı ile işlem başlattı.

Birleşik Devletler Donanması, devasa boyuttaki veri kümelerinin rahatlıkla ele alınıp değerlendirmek için bir Blockchain Platformu oluşturmak istiyor. ABD, gelişen teknoloji dünyasından daha fazla istifade ede bilmek amacı ile arayış içerisindeydi.

Özellikle Birleşik Devletler ordusu içerisinde bu teknolojik gelişmelerin kullanımı yönünde ar-ge çalışmaları yürütülüyordu. Orduda, teknolojinin en iyi kullanımı gelenek halini aldı. Bu geleneğe uygun olarak da Deniz Hava Sistemleri (NAVAIR) Komutanlığı da havacılığa ait parçaların yaşam döngüsünü takip ede bilmek adına günümüz teknolojik gelişmelerden biri olan Dijital Para Bitcoin ve tüm altcoinlerin alt yapı teknolojisi olan Blockchain Teknolojisi üzerinde duruyor.

Deniz kuvvetleri konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada; “gerekli durumlarda el ile yazılmış dokümanlardan oluşan notların bilgisayar ortamına aktarılması düşünülüyordu. Hali hazırdaki veri tabanı manüel izlemeli olduğundan, bunun modernize edilmesi gerektiği tespit edildi. Mevcut izleme sisteminin günümüz teknolojisine uyarlanması gerektiği” yer aldı.

Birleşik Devletler Ordusu, Bitcoin alt yapısı Blockchain teknolojisinin bir yandan Deniz Kuvvetleri tarafından üretilen NAVAIR sistemi diğer yandan Filo Hazırlık Merkezi Güneybatı (FRCSW) Advance Technologies Team ile başa çıkıp çıkamayacağı yönünde bir araştırma yapılmasını istedi. Bu doğrultuda Hindistan Teknoloji ve İmalatları Şirketi (ITAMCO) ile bir protokol imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, her türlü izni oluşan bir blok zincir oluşturmanın yollarını arıyor. Bunu için günümüz teknolojisi olan Bitcoin alt yapısı Blockchain’den istifade etmek istiyor. Ordu, hesaplamalarda daha az güç gerektiren ve üzerinde ittifak edilmiş bir mekanizma oluşturmak ve kullanmak istiyor.

Deniz Kuvvetleri ile İTAMCO firması arasında “İleri Düzeyde Savunma Araştırması Projesi Ajansı” (DARPA) isimli hibe sonucu güvenli mesajların dahi izlenmesine yönelik bir platform oluşturuldu. Blok zincir platformu olan bu zincire Simba adı verildi. Şirketin yaptığı açıklamada, anlaşmanın amacına değinildi.

Şirket, hem bağlı hem de görünür bir tedarik zinciri geliştirmek amacında olduklarını deklare etti. Söz konusu zincirin neye benzeyeceğine dair kavramsa bir mimari oluşturmakta olduklarını açıklayan şirket, karşılarında önemli bir engelin durduğunu söyledi. Dağıtımı yapılmış bir bilgi sistemi içerisindeki bilgi güvencesi ile bunun akreditasyonu konularının en büyük engellerden olduğu ifadesine yer verildi. Merkezi bir kontrol sistemine sahip veritabanı sisteminden bu yapının ayrılması gerektiğinin altını çizdi. Savunma sistemlerinin şu an itibarı ile sorunsuz çalıştığını da özellikle ifade etti.

Vira Haber