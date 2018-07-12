Balkan ülkeleri ‘Ortak Taşıma Zinciri’ kuracak

Anlaşmaya ilişkin ayrıntılar, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ve Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın Selanik'teki buluşmalarının ardından açıklandı.

Anlaşmanın ardından konuşan Yunanistan Başbakanı Çipras, üç kıtanın kavşağında yer alan Balkanların, gelecekte önemli bir jeopolitik ve ekonomik rol oynayacaklarını vurguladı.

Borisov da açıklamasında, "Ülkelerimizin gayri safi yurtiçi hasılalarını ve gelirlerini yükseltmeliyiz ve ülkelerimizin refah seviyelerini artırmalıyız" dedi ve ekledi:

"Sadece Budapeşte'de yedi köprü varken, Romanya ile Bulgaristan'ı (Tuna nehri üzerinden) tek bir köprü bağlamaktaydı. Vidin-Calafat köprüsünden geçen trafik beklediğimizden dört kat daha fazla."

Burgaz – Dedeağaç tren koridorunun da önemli olduğunu vurgulayan Borisov, ilgili bakanların gerekli projeleri ve finansmanı bu yılın Eylül ayına kadar hazırlayacakları umudunu dile getirdi.

Borisov, Sırbistan ve Yunanistan ile gaz bağlantıları ve Rusya'dan gaz tedarikini yönlendirecek gaz dağıtım merkezi zerinde çalıştıklarını ve bununla ilgili AB Komisyonu'ndan yardım isteyeceklerini vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı aynı zamanda bölgedeki ülkelerin Asya ve Afrika'dan ithal edilen mallar için ortak ve tek gişede ödenebilecek gümrük vergi oranlarının belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Vira Haber