Bangladeş'te Tekne Alabora Oldu: En Az 7 Ölü

Bangladeş'teki Megha nehrinde bir tekne alabora oldu. Bir düğün törenine katılanları taşıyan teknede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu açıklandı.

Polis yetkilileri, teknede yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Teknede bulunanlardan bazıları, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vira Haber