Bangladeş'te Tekne Alabora Oldu: En Az 7 Ölü
Bangladeş'teki Meghna Nehri'nde, düğüne katılanları taşıyan teknenin batması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.
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Bangladeş'teki Megha nehrinde bir tekne alabora oldu. Bir düğün törenine katılanları taşıyan teknede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu açıklandı.
Polis yetkilileri, teknede yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Teknede bulunanlardan bazıları, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Vira Haber
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Etiketler : bangladeş, deniz kazaları, asya
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