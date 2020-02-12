Baraj suyu yükseldi, karayolu kapatıldı

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle yapımı devam eden Kozcağız Barajı'ndaki suyun yükselmesi sonucu Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi arasındaki yol ulaşıma kapatıldı.

Bartın’ da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle Kozcağız beldesinde yapımı devam eden barajdaki su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin artmasıyla Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi arasındaki yolun bazı kısımları su altında kaldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tedbir amacıyla yolu ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, il merkezine gelmek isteyen bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya çalıştı.

Vira Haber