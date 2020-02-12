Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği tarafından Gemi Manevrası Temel Eğitimi verilecek. Eğitim 100 kontenjan ile sınırlı olup dernekten yapılan açıklama şu şekilde: "Geleceğin denizcilerine, gemi manevrasına Kılavuz Kaptanlar gözünden farklı bir bakış sağlayabilmek için “Gemi Manevrası Temel Eğitimi” dernek merkezimizde 18-19-20-21 Şubat tarihlerinde Denizci Öğrenciler Derneği işbirliği ile dört farklı grup için gerçekleştirilecektir."

Vira Haber