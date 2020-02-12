Sefine Tersanesi ve Stone Marine Shipcare ortaklıklarını duyurdu

Stone Marine Shipcare, Sefine Tersanesi'nde tam donanımlı bir pervane onarım ve tadilat üssü açacağını duyurdu. Tersane 2005 yılından bu yana hızla büyümeyi sürdürüyor. Tersanenin Pazarlama Müdürü Süleyman Yılmaz, yeni ortaklıktan memnun olduklarını ve onarım hizmetlerini daha da geliştirmek için tam olarak ihtiyaçları olan şeyin böyle bir ortaklık olduğunu ifade etti.

Stone Marine Shipcare Genel Müdürü Fran Johnson "Sefine Tersanesi ile son birkaç yıldır sık ​​sık çalıştık ve büyüme için aynı hedef ve ideallere sahip olduğumuzu, gemilerin tersanelerde alması gereken profesyonel hizmetler konusunda benzer idealleri paylaştığımızı öğrendik. Bu ortaklık birlikteliğimizi 2020 ve ötesine taşıyor" şeklinde konuştu.

Yeni pervane onarım üssü Stone Marine Shipcare'e ilk kez kalıcı bir Akdeniz sahası sağlayacak ve yeni onarım üssü yakında Sefine Tersanesi'nde tamamen faaliyete geçecek.

Vira Haber