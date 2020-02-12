Pearl Naval Grup- Panama Maritime Grup anlaşma imzaladı

Pearl Naval Grup, Sörvey Bölümü altında; bayrak tescili, klaslama, eğitim ve sörvey sorunları hakkındaki faaliyetlerini artırmak amacıyla, Türkiye & Karadeniz & Avrupa için ittifakı dikkate alarak Panama Maritime Grup ile anlaştı.

Pearl Naval’ın kurucusu Başmühendis Gürhan Burak Alkoç ve PMDS adına Mühendis Reynaldo Garibalda, söz konusu anlaşmayı imzaladılar.

Panama Maritime Group, hizmet tedarikçileri için Panama Denizcilik Başkanlığı’ndan önce gemi tescilinde tüm deneyime sahip ve şu anda başvuruları işleyen tanınmış bir hukuk firması olan Torrijos & Asociados gibi kardeş şirketlere sahip, Panama'nın önde gelen ve çok iyi organize edilmiş gruplarından birisidir. Diğer şirketleri için, Denizcilik Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi; eğitim kurslarında, COC onaylarında (endorsement), yenileme, iyileştirmelerden sorumlu ve kapsamlı deneyime sahip.

Son olarak diğerleri kadar önemli, bayrak devleti denetiminde uzmanlaşmış kardeş şirket olan IMI’nin asıl amacı, eksikliklerin miktarını azaltmak için operatörlere, gemi sahiplerine ya da denizcilik ve güvenlik alanıyla ilgili herhangi bir şirkete katkı sağlayarak destek olmaktır.

Vira Haber