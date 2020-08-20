Barajlardaki Doluluk Oranında Korkutan Düşüş

İstanbul'da ki barajların doluluk oranında azalma olduğu açıklandı. İSKİ verilerine göre geçen yıl 20 Ağustos'ta yüzde 62.27 olan su seviyesi, yüzde 50.78'e düştü.

Son 14 gün verileri baz alındığında ise yüzde 4.75'lik bir azalma meydana geldi.



Bu seviyenin son 10 yılda ölçülen en düşük ikinci seviye olduğu ifade edildi.

Öte yandan İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü;



"Ömerli yüzde 42.1, Pabuçdere yüzde 4.28, Sazlıdere yüzde 3.9, Büyükçekmece yüzde 9, Alibeyköy yüzde 1.5, Terkos yüzde 20.8, Kazandere yüzde 0.2, Elmalı yüzde 4.29, Darlık yüzde 20.1, Istrancalar yüzde 0.4."