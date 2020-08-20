Mersin Limanı'nda Konvansiyonel Yük Hacmi Arttı
Mersin Limanı'nda konvansiyonel yük hacminde yüzde 5.5 artış kaydedildi.
A+A-
Mersin Limanı'nda konvansiyonel yük hacminde geçen yıla oranla yüzde 5.5 artış kaydedikdi.
Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Yılın ilk yarısında da istikrarlı büyümesini devam ettiren Mersin Uluslararası Limanı, pandemiye rağmen 2020 yılının ilk yarısında, 2019 yılına oranla konvansiyonel yük hacminde yüzde 5.5 artış kaydetti.
Söz konusu dönemde konvansiyonel yük hacmi 4 milyon 303 bin 709 tona ulaştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler : Mersin Uluslararası Limanı, Liman, Pandemi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.