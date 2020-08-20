Çin Tankeri Kum Mavnasıyla Çarpıştı
Çin tankeri Yangtze sularında kum mavnasıyla ile çarpıştı.
A+A-
Yaklaşık 3000 ton yakıt yüklü olan Çin bayraklı LONG QING 1 gemisi, 20 Ağustos sabahı Yangtze sularında kum mavnasıyla çarpıştı.
Çarpışma sonucu tankerde yangın çıktı, mavna battı. Mavnadaki 3 mürettebattın tamamı kurtarıldı. Tankerin 14 mürettebatının ise hala kayıp olduğu bildirildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 64 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.