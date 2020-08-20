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Çin Tankeri Kum Mavnasıyla Çarpıştı

Çin Tankeri Kum Mavnasıyla Çarpıştı

Çin tankeri Yangtze sularında kum mavnasıyla ile çarpıştı.

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Yaklaşık 3000 ton yakıt yüklü olan Çin bayraklı LONG QING 1 gemisi, 20 Ağustos sabahı Yangtze sularında kum mavnasıyla çarpıştı.

Çarpışma sonucu tankerde yangın çıktı, mavna battı. Mavnadaki 3 mürettebattın tamamı kurtarıldı. Tankerin 14 mürettebatının ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Vira Haber

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