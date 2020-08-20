İBB'den Elektrikli Yolcu Gemisi Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 'elektrikli yolcu gemisi’ prototipinin Haliç Tersanesi’nde üretileceğini açıkladı.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Dünya’dan Vahap Munyar’a özel açıklamalar yaptı.

Dedetaş, Kalkınma Planı’nda 2023 yılında Türkiye’nin kendi geliştirdiği elektrikli yolcu gemisinin üretilmesinin yer aldığını belirtti.

Dedetaş, “COVID-19 süreci öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bu konuda toplantı yapıldı. Toplantıya Deniz Ticaret Odası, GİSBİR, Enerjisa gibi konuyla ilgili kurumlar katıldı” dedi.

Elektrikli yolcu gemisinin geliştirilmesi ve üretimine ilişkin koordinasyon görevinin Şehir Hatları’na verildiğini kaydeden Dedetaş, “Araya salgın girdi, görüşmelerin devamı yapılamadı. Elektrikli yolcu gemisinin prototipi Haliç Tersanesi’nde geliştirilecek. 500 kişilik gemi, Eminönü-Üsküdar arasında çalışacak gibi planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki tersanelerde elektrikli deniz araçlarının üretildiğinin anımsatılması üzerine Dedetaş, “Türkiye’den Norveç’e üretilen elektrikli deniz araçları var. Bizim sularımızda yolcu taşıma amaçlı çalışan henüz yok” açıklamasında bulundu.