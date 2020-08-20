İstanbul Boğazı'ndan Geçen Yük Miktarında Artış Yaşandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi ve yük miktarında pandemi sürecine rağmen artış yaşandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl nisan ayında İstanbul Boğazı'ndan 3 bin 330 gemi geçişi olurken, bu sayı bu yıllın nisan ayında 3 bin 464 oldu.

Geçen yıl nisan ayında 33 bin 952 ton yükün geçtiği boğazdan bu yıl nisan ayında 40 bin 552 ton yük geçti. Bu yüklerin 14 bin 686 tonunu tehlikeli yükler oluşturdu. Mayıs ayında boğazdan 3 bin 224 gemi geçti. Bu gemiler 38 bin 798 ton yük taşıdı.

"GEMİ TRAFİĞİNDE 2019'A GÖRE ARTIŞ OLDU"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili olarak "Hepsi yüzde 90 azalmışken (kara, hava, demiryolu) gemi trafiğinde 2019'a göre artış oldu. Mart, nisan ve mayıs aylarında artış gösterdi. Belki gemi sayısı açısından bazı yerlerde düşüş olsa da esas yüke bakmak lazım. Yüke baktığımızda ise yük trafiğinde corona virüs sürecinde sadece temmuz ayı hariç 2019'a göre artış yaşandı. Diğerleri bu süreçte yüzde 90 azalmıştı. Hava yolu, demir yolu, kara yolu ise sıfırlamıştı. Boğazdan geçen yükün büyük bir bölümü tehlikeli madde olarak tanımlanan yükler. Kimyasal taşıyan gemiler ve tankerler var. Çok büyük bir risk oluşturuyor" dedi.

Vira Haber