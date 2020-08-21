Türk Loydu Vakfı'nda Kazanan Belli Oldu

Türk Loydu Vakfı’nın 64.Olağan Genel Kurulu rekor sayıda delege katılımı ile 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

EN ÇOK OYU CEM MELİKOĞLU ALDI

Genel Kurul’a Türk Loydu Vakfı’nın tüm delegeleri katılım gösterdi. Genel Kurul’da gerçekleşen Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu seçiminde Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu en çok oyu aldı.

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu’nun açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Türk Loydu Vakfı 64. Genel Kurulu’na İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TMMOB GMO Başkanı Salih Bostancı, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, GEMİMO Başkanı Feramuz Aşkın, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bankaoğlu’nun yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan delegasyon katıldı.

Cem Melikoğlu tarafından yapılan faaliyet takdimi ile devam eden genel kurul sırasında bilanço ve denetim raporlarının okuması, görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibrası gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından önceki dönemde görev alan Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete ile Denetim Kurulu Eski Başkanı Ali Önder’e Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu tarafından birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Ardından gerçekleşen seçim sonucunda Türk Loydu Vakfı’nın yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulları belirlendi.

YENİ DÖNEM İÇİN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri;

Cem Melikoğlu, Ferhat Acuner, Hakan Akyıldız, İlker Özyıldız, Serdar Yaraş, Atilla Oksay, Ufuk Teker, Yılmaz Onur ve Atilla Çiftçigüzeli.

Türk Loydu Vakfı Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri;

Derya Turgut, Ahmet Gökdağ ve Ahmet Yaşar Canca.

En yaşlı yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle Yılmaz Onur başkanlığında açılan yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu toplantısında Cem Melikoğlu Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Ufuk Teker Başkan Yardımcısı ve Ferhat Acuner Sayman Üye olarak seçilerek görevlerine başladılar.

Genel Kurul ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, “Delegasyonumuzu oluşturan kurum ve kuruluşlara, deniz ve kara endüstrisinin değerli temsilcilerine, genel kurul toplantımıza göstermiş oldukları ilgi için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Genel Kurulumuz bizlere bir dönem daha Türk Loydu’na hizmet edebilme fırsatı verdi, çok mutluyuz. Bize gösterilen güvene layık olmaya çalışacağız. Türk Loydu yükselmeye devam edecektir” dedi.