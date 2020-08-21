TMMOB GEMİMO'dan 60. Kuruluş Yılında Uluslararası Akademik Başarısı

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası tarafından yayınlanmakta olan Journal of ETA Maritime Science (JEMS) Dergisi, Clarivate Analytics tarafından yayımlanan “Web of Science (WOS)” kapsamındaki bilimsel atıf indeksi olan Emerging Sources Citation Index (ESCI)’de yer almaya hak kazandı.

Üç yıldan beri Clarivate Analytics’in izlemesinde olan JEMS, 2020 Temmuz ayında yapılan editör değerlendirmelerinden de başarılı bulunarak ESCI kapsamına girmeye hak kazanmıştır. JEMS’in Web of Science ESCI bilimsel atıf indeksine girmesi, kuruluşunun 60. yılını kutlayan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Dünyadaki en prestijli akademik dergilerin atıf indeksi olan WOS kapsamında 25.000’e yakın akademik yayın bulunmaktadır. Bu dergiler, yüksek düzeylerde editöryal titizliği olan ve en iyi uygulama gösteren dergileri arasından seçilerek “Core Collection” adı altında listelenmektedir. Dünya üzerinde denizcilik biliminin Sosyal ve Fen Bilimleri alanında toplam 45 adet dergi WOS kapsamında iken bunlardan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Marine Engineering) alanında yayın yapan dergi sayısı JEMS’in de dahil olmasıyla birlikte 16 adet olmuştur. WOS kapsamında Türkiye’de yayın yapan dergi sayısı ise sadece 294 adettir. Bu dergilerden ise sadece 12 adedi Mühendislik alanında yayın yapmakta olup, JEMS bu dergiler içerisine girmeye hak kazanmıştır.

2013 yılında akademik yayın hayatına başlayan JEMS, ilk olarak 2014 yılında DOAJ indeksine girerek kalitesini ispat etmiştir. Daha sonra 2015 yılında “Index Copernicus” atıf indeksine girmiştir. Aynı yıl, Tübitak TR indekslerine girmeye hak kazanan JEMS, başarılarla dolu bu kısa öz geçmişinin arkasında bir rüya takımı bulunmaktadır. Bu takım, karşılıksız olarak büyük özverilerle dünyanın dört bir köşesinde çalışan, farklı milliyetlerden ve alanlarında çok yetkin akademisyenlerden oluşmaktadır. Editör kurulunun mutfak takımı ise bu süreçte en büyük yükü çeken, hakları ödenemeyecek bir çekirdek gruptan oluşmaktadır. Türkiye’deki denizcilik üniversitelerinin özverili akademisyenlerinden oluşan bu çekirdek grup JEMS’si yılda 4 defa yayına hazırlamaktadır. Ayrıca kendi değerli araştırmalarını JEMS’te paylaşarak, derginin entelektüel sermayesini oluşturan değerli “yazarlarımızın” ve büyük titizlikle her bir makaleyi inceleyerek yapıcı ve geliştirici eleştirileri ile karşılıksız olarak büyük özveri ile çalışan “hakemlerimizin” bu başarılardaki payları çok büyüktür.

JEMS çok kısa bir zamanda birçok uluslararası bilim adamının denizcilik konularında yapmış olduğu kaliteli araştırmalarını yayınlayabileceği bir platform haline gelmiştir. Bu tescillenmiş uluslararası başarı JEMS’i Türkiye’nin denizcilik araştırmaları konusundaki uluslararası markası haline getirmiştir. JEMS’in vizyonu, akademik yayınların en üst ligi olan WOS’da rekabet ettiği dergiler arasında en üst Q1 seviyesine ulaşmaktır.

Dergiyi ziyaret etmek için; www.jemsjornal.org