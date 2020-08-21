MSC Seashore, İtalya'nın Monfalcone kentindeki Fincantieri Tersanesi’nde gerçekleştirilen törenle ilk kez suyla buluşturuldu. Böylece, geminin inşasında bir kilometre taşını daha geride bırakan MSC Seashore bir sonraki aşamaya geçerek önemli bir yol kat etmiş oldu. Filonun 339 metrelik en uzun gemisi ve İtalya'da şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en yenilikçi gemi ünvanını taşıyan Seashore, iç mekânında yapılan çalışmaların devamı için Temmuz 2021'deki teslimatına kadar yükseltme havuzuna taşındı.

MSC Seashore, sırasıyla 2017 ve 2018'de denize indirilen MSC Seaside ve MSC Seaview'den sonra MSC Cruises'ın yenilikçi ve çığır açan toplam dört gemiden oluşan Seaside sınıfı gemilerinin üçüncüsü olan MSC Seashore, yeni tasarlanmış sosyal alanlar alanları, daha fazla kabin ve filonun diğer gemilerine kıyasla en yüksek misafir başına düşen açık alan alan oranı ile zenginleştirilmiş iki Seaside Evo gemisinden ilki olacak. Geminin yüzde 65'inden fazlası, MSC Seashore'u kardeş gemilerinin önemli bir evrimi haline getirmek için geliştirildi.

Fincantieri CEO'su Giuseppe Bono şu yorumda bulundu: “Suya indirilme, bir geminin inşasına dahil olanlar için her zaman en tatmin edici anlardan biri olmuştur. Aynı zamanda bu herkesin işe bağlılığını güçlendirmek için önemli bir fırsattır. MSC Cruises'ın yeni amiral gemisi olacak olan "MSC Seashore" yenilik, teknoloji ve tasarıma odaklanan ve Fincantieri liderliğini vurgulayan rekor kıran bir gemi ". Bono ekleyerek: "Dünya çapında yaşadığımız belirsiz durum bugüne daha da önemli bir değer katıyor ve bu sadece MSC Cruises ve şirketimiz için değil, tüm gemi seyahati endüstrisi için iyiye işaret."

MSC Cruises İcra Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago şunları ekledi: “Her yeni gemi sınıfıyla birlikte yenilik yaptığımızı ve sektörde yeni standartlar belirlediğimizi göz önünde bulundurularak hazırlanan yeni inşa programımıza bağlıyız. MSC Seashore, şu anda mevcut olan en yeni ve en gelişmiş çevre teknolojisine sahip, İtalya'da şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en yenilikçi yolcu gemisi olacak. Ayrıca, 2021'de teslim alacağımız iki yeni gemiden biri olarak sektörün uzun vadeli büyüme beklentilerine olan inancımızın temelini oluşturacak - bu hafta başlarında için yeni bir standart belirleyen yeni sağlık ve güvenlik operasyon protokolümüze yapılan yatırımlar ile birlikte ilk gemimizin hizmete dönmesinin de gösterdiği gibi.-"

En Son Çevre Teknolojisi

Maksimum 5.877 misafir kapasiteli 169.500 GT gemi, çevresel ayak izini en aza indirmek için en son teknolojilerle donatılacak.

MSC Seashore, son teknoloji ürünü bir seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi ve atık suyu çok yüksek kalitede arıtmak için yeni nesil gelişmiş bir atık su arıtma sistemi (AWTS) ile donatılarak nitrojen oksidi %90 oranında azaltacaktır ve bu oran dünyadaki çoğu kara bazlı kentsel atık standartlarından daha iyi bir standarttır.

Bu özellikler, çevresel etkiyi en aza indirmek ve azaltmaya devam etmek için MSC Seashore'da ve filonun geri kalanında kullanılan diğer etkili çevre teknolojilerine katkıda bulunarak ; gemi emisyonlarından kaynaklanan kükürt oksit oranını %98 oranında azaltacak son teknoloji hibrit egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) dahil olmak üzere, gelişmiş atık yönetimi sistemleri; Birleşik Devletler Sahil Güvenlik tarafından onaylanmış balast suyu arıtma sistemleri; mekanik sistemlerde yağ deşarjlarının önlenmesi sistemleri, ısı geri kazanım sistemleri ve LED aydınlatma sistemleri ile daha etkili enerji verimliliği iyileştirmeleri sağlayacak Buna ek olarak, MSC Cruises şu anda bir tanesi şu anda yapım aşamasında olan üç adet LNG ile çalışan gemi sipariş etmiştir.

MSC Seashore, hava emisyonlarını daha da azaltmak için, limana yanaşmış olan gemiyi limanın yerel elektrik şebekesine bağlayarak kıyıdan gemiye güç ile donatılacak. Bu özellik, 2017'den beri MSC Cruises filosunun tüm yeni gemilerinde standarttır.

Gelişmiş ve Zenginleştirilmiş Tasarım

MSC Seashore, diğer ikonik Seaside sınıfı gemilerinde olduğu gibi, konukların denizle bağlantı kurmasını sağlamak için nefes kesen köprü, çarpıcı panoramik asansörler ve şık cam podyumlar gibi bir göz alıcı tasarım özelliği sunuyor.

16 metre daha fazla olan uzunluğu, daha büyük ve daha geniş alanda bir deneyim için 10.000 metrekarelik ek güverte alanı, daha büyük bir MSC Yacht Club - her şey dahil 'gemi içinde gemi' premium konsept - ve geminin orta ve ön kısmında konumlandırılan iki merkezi buluşma noktasıyla gelişmiş bir misafir akışı geminin gelişen özelliklerinden bazıları.

MSC Seashore, 28 tane daha teraslı süit, özel jakuzili iki süit ve iki yeni kabin kategorisi olan MSC Yacht Club, 41 Deluxe Grand Suite ve jakuzili iki Owner's Suite dahil olmak üzere daha fazla süitle daha geniş bir konaklama yelpazesi sunacak.

Aileler, iki veya üç bitişik kabini birbirine bağlayan ve altı ila 10 kişiyi ağırlayabilen kabinlerinden yararlanabilecek, ayrıca engelli konuklar için daha büyük ve daha geniş kabinler - toplamda 75 - mevcut olacak.

İki yepyeni restoran ve konuklara açık havada yemek yerken daha geniş bir deniz manzarası sunmak için deniz kenarında oturma olanağı sağlayan beş özel restoran konumlandırılacak.

2021 yazında, Seaside sınıfındaki üç gemi Batı Akdeniz'de birlikte konumlandırılacak. Bu gemiler, daha sıcak havalar için tasarlanmıştır ve popüler gemi seyahati destinasyonlarında güneşin ve muhteşem okyanus manzarasının tadını çıkarmak isteyen konuklar için yaz sezonu için mükemmeldir.

MSC Seashore, ziyaretleri için popüler 'Six Pearls' güzergahını sunacak; İtalya, Cenova; Pompeii ziyaretleri için Napoli; Messina, Sicilya; Valletta, Malta; Barselona, İspanya ve Marsilya, Fransa. MSC Seaside ve MSC Seaview, Cenova'daki ana limanından Batı Akdeniz’de her zaman popüler olan 7 gecelik yolculuklar gerçekleştiriyor.

MSC Seashore hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret edin www.msccruises.com.tr

Medya hakkında daha fazla bilgi için www.mscpressarea.com adresini ziyaret edin.