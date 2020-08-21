Desan Tersanesi'nde Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları'nın Teslim Töreni Heyecanı

Desan Tersanesi'nde sınıfının en yüksek yerlilik ve millilik oranına sahip, donanmamızın gücüne güç katacak Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları'nın Teslim Töreni için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımlarıyla gerçekleşecek teslim töreni, 23 Ağustos Pazar Tuzla Desan Tersanesi'nde gerçekleşecek.

Yüzde 71'lik Yerlilik Oran İle Kendi Sınıfında Bir İlk

Savunma sanayiinde millileşme çalışmalarına hız veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Kaptanoğlu Grubu 'na ait Desan Tersanesi ' nde kendi sınıfının en yüksek yerlilik ve millik oranına sahip 2 adet Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu ile gücüne güç katmaya devam ediyor.

İlk sac kesimi Ekim 2018'de yapılan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları'ndan ilki 1 ay 13 gün, ikincisi ise 4 ay 13 gün önce, 23 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı resmi tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilebilir. Yüzde 71'lik yerlilik oranı ile kendi sınıfında bir ilk olan tüm yazılım ve programları tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Tuzla'nın En Büyük tersanelerinden Desan 'ın önderliğinde yürütülen projede, ettik şaft 4 PB askeri standartlara Uygun'un pervane, Yüzde 100 yerli üretildi. Ayrıca böyle bir şaft ve pervane ilk kez Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldı.

"Bu Gurur Hepimizin, Bu Gurur Türkiye'nin"

Projenin Türk savunma sanayii Için önemine dikkat çeken Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu, detaylara iliskin şu Bilgileri paylaştı: “ Desan Olarak 116 Yıldır denizcilik SEKTÖRÜNDE hem tersane, etek taşımacılık Hizmetleri sunuyoruz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında önemli projede yer aldık. Ancak bu projemiz diğerlerinden çok farklı anlamlar taşıyor. Ülkemizin ve savunma sanayimizin gücüne güç katacak bu özel proje ile yerli ve milli sanayimizin gücü tüm dünyaya göstermiş olduk. Türk mühendislerimiz ve yerli firmalarımızla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gurur duyulacak bir projeye imza attık. Desan Ailesi Olarak Kendi Alanında en YÜKSEK yerlilik oranına Sahip met projede Yer almamızı sağlayan onu milli sanayiden taraf Olan Başta yerli ettik daim ettik Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın olmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza, Savunma Sanayii Başkanlığı'mıza, Türk Mühendislerimize ettik iş ortaklarımıza teşekkürü Bir borç bilir, şükranlarımı sunarım. Türk denizciliği adına önemli bir eser olan bu proje ile başarabileceğimiz bir kez daha gözler önüne serdik. Bu gurur hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. ” açıklamalarında bulundu.

Basınç Odaları Türk Mühendisleri ve Yerli Firmalar Tarafından Tasarlandı

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları'nın onun içinde bulunan ve 4 artı 2 şeklinde modern ve kapalı da tamamen Türk mühendisleri ve yerli firmalar tarafından tasarlandı. Proje; Türk askeri denizcilik projeleri arasında, tüm gemilerin aynı anda tamamlanarak teslim ilk proje olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Tarihe projenin şaft ve pervane sistemi, dümen sistemi, dizel jeneratörler, akustik izleme ve yakalama sistemi, gemi bilgi dağıtım sistemi, solunum hava kompresörleri, sabit basınç odası, dalış panelleri, ana tevzi tablosu, bot kontrol ve izleme sisteminin yanı sıra yangın algılama sistemi Doğrudan, yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi.

Botlar Hangi Görevlerde Kullanılacak?

Türkiye'nin en köklü tersanelerinden olan Desan Tersanesi 'nde üretile Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, olası kazalarda kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale operasyonlarını destekleyecek. Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde yara alan, karaya oturan ve batan gemilerin yerlerinin belirlenmesinde görev alacak.

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, dalgıç personelinin sığ ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde de kullanılacak.

Vira Haber