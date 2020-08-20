Derin Denizcilik Filosundaki Tüm Gemileri Çin'e Satıyor

Derin Denizcilik, filosunda bulunan 3 gemiyi Çin'e satıyor.

Çinli alıcılar, 2012'de Güney Kore'de inşa edilen gemiler için toplamda 30 milyon dolar ödeyecek.

Gemilerin her biri 57 bin DWT'lik DD Marmara, DD Ege ve DD Karadeniz isimli gemiyi Çinli bir alıcıya satıyor. Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in ulaştığı şirkete yakın kaynaklar satışı doğruladı.

2012 yılında Kore’de inşa edilen supramax tipi gemilerin her birinin 10 milyon dolara satıldığı açıklandı. Böylece Derin Denizcilik, filosundaki tüm gemileri satmış oldu.